وزير البترول يفتتح التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من توسعات "ميدور"

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التشغيل التجريبى للمرحلة الثالثة من مشروعات توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول "ميدور" بالأسكندرية، التى تشمل مجمع التقطير الجوى والتفريغى، ومشروع معالجة السولار بالهيدروجين، ومشروع إنتاج الهيدروجين، ووحدة معالجة المياه الحامضية، ووحدة مياه التبريد.

وأكد الملا على أهمية مشروع التوسعات بميدور وما يترتب عليه من زيادة قدرة المصفاة وإنتاجها، وأثنى على التكامل الذى ينتهجه فريق عمل المشروع من الوزارة وهيئة البترول، وشركات ميدور وإنبى وبتروجت وتكنيب الإيطالية والتزامهم بالتنفيذ وفق المخطط للمشروع، بالرغم من أنه جاء فى ظل تحديات ضخمة على رأسها التحديات التى تواجه سلاسل الإمداد والتموين عالميًا، وقدرة فريق العمل على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تسهم فى صقل مهارات الشباب والعاملين واكتسابهم مهارات وخبرات فنية متخصصة، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين وضمان استمرار الأعمال.

وتضمنت الجولة عقد الملا اجتماعاً موسعاً لفريق عمل المشروع من الوزارة وهيئة البترول وشركات إنبى وبتروجت وتكنيب قدم خلاله كارلو اجنازيو مدير المشروعات بتكنيب عرضاً توضيحياً حول مشروع التوسعات بحضور فرانشيسكو كاماراتا مساعد رئيس شركة تكنيب لتنمية الأعمال.

عرض توضيحى:

استمع الملا والحضور خلال الجولة لعرض توضيحى من المهندس سيد الراوى، رئيس ميدور، حول موقف تقدم الأعمال فى مشروع التوسعات الذى يهدف لزيادة طاقة المصفاة حوالى 60%، وتضمن العرض أنه يتم الإسراع بتنفيذ المشروع والتشغيل التجريبى لوحداته الإنتاجية تباعًا حتى اكتماله، بتناغم كامل بين فريق عمل المشروع الذى استطاع ربط الوحدات الإنتاجية ذات التقنيات المتقدمة وتنفيذ الإنشاءات، سواء فى المساحات الفارغة، أو المساحات المتضمنة فى المصفاة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واستدامة عمل المصفاة .

حضر الجولة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والتكرير والتصنيع الكيميائى محمد على والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أحمد سمير مدير المشروعات بالوزارة والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتسويق والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والاستراتيجيات والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد بركات رئيس شركة إيبروم.