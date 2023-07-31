تكثيف حملات مكافحة الذباب والبعوض بمراكز الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المواطنين وتسعي لتحسين منظومة الصحة والرعاية العلاجية المقدمة لهم وصولا لمجتمع صحي خال من الامراض مشيرا الي ان المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وجه محافظ الشرقية، بتكثيف برنامج المقاومة للحشرات الطائرة والبعوض بالشوارع والمجاري المائية وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وحرصاً على سلامة المواطنين من الإصابة بالفيروسات ولمواجهة الأمراض والأوبئة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، وضمن فعاليات مبادرة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، ١٠٠ يوم صحة، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض التابعة للإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتعاون مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف برنامج المقاومة وذلك من خلال استخدام مواتير الرش الأرضية لمكافحة يرقات البعوض في أماكن التكاثر بالترع والمصارف والذباب البالغ ويرقات الذباب على تجمعات القمامة ومقالب القمامة العمومية.

كما قامت فرق المكافحة بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية ومطابق الصرف الصحي بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض ومكافحة ذبابة الرمل علي جحور القوارض باستخدام الرشاشات الظهرية بالإضافة إلي أعمال التصنيف الحشري للحفاظ على سلامة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة من انتشار الملاريا والفلاريا وتجنباً لإنتشار الأمراض المعدية.