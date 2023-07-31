محافظ الأقصر يصدرعدة توجيهات بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اجتماعا موسعا؛ لمتابعة تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع مراكز ومدن المحافظة تنفيذًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وما تتخذه الدولة للتعامل مع هذه الأزمة الاستثنائية، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد للمحافظة الدكتورة هدى المغربي، ورؤساء المدن وعدد من وكلاء الوزرات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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وأكد محافظ الأقصر، على استمرار تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب انتهاء مواعيد العمل، واستمرار تنفيذ تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الإختصاص على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين وقطع الإنارة بلوحات الإعلانات المضيئة وإلزام المحال التجارية وقاعات الأفراح بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها مع ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة الحكومية والأهلية وملحقاتها.



كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بتطبيق التوجيهات بكل دقة والمرور الميداني على أعمدة الإنارة بالشوارع للتأكد من عدم إنارتها في الفترة الصباحية ومتابعة التزام مُنشآت مديرية الشباب والرياضة للتأكد من الغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقِب انتهاء الفاعليات والتدريبات نهارًا.



كما وجه المحافظ، بالمتابعة اليومية لمنظومة المولدات في كافة المستشفيات بالمحافظة والتأكد من عدم تأثرها بقطع الكهرباء، وتكليف شركة الكهرباء بإعلان جدول توقيتات قطع الكهرباء في المدن والقرى للمواطنين، مناشدًا الجميع بزيادة الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء مؤكدا أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة للعبور من هذه الأزمة الاستثنائية.