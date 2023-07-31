قبل عرضه.. تفاصيل شخصيات أبطال فيلم "وش في وش"

يستعد فريق فيلم "وش في وش" لطرحه في صالات العرض يوم الأربعاء 16 أغسطس المقبل، ضمن الماراثون السينمائي الصيفي لعام 2023، العمل في إطار كوميدي اجتماعي لايت داخل شقة زوجية يجتمع بالصدفة فيها عائلتا الزوج والزوجة مختلفتا الثقافة، وتحدث بينهما العديد من المشكلات، ونرى خلالها ما يحدث داخل الشقة في ليلة واحدة.

محمد ممدوح

يجسد الفنان محمد ممدوح شخصية شريف مهندس يحكم عليه القدر أن يقضي ليلة زفافه مع عائلته وعائلة زوجته الفنانة أمينة خليل.

أمينة خليل

تجسد الفنانة أمينة خليل في أحداث الفيلم بشخصية داليا مهندسة وزوجة الفنان محمد ممدوح.

أنوشكا

تجسد الفنانة القديرة أنوشكا شخصية "نانا" والدة الفنانة أمينة خليل، وحما الفنان محمد ممدوح، إذ يجمعها مواقف طريفة بينها وبين الفنان ممدوح.

سلوى محمد على

سلوى محمد على تجسد شخصية زينب حما الفنانة أمينة خليل، ووالدة الفنان محمد ممدوح.

بيومي فؤاد

يجسد الفنان الكوميديان الكبير بيومي فؤاد شخصية عزيز والد الفنان محمد ممدوح ويكون هو الداعم له طول احداث الفيلم .

سامي مغاوري

كما يجسد الفنان سامي مغاوري شخصية مهاب والد الفنانة أمينة خليل.



أحداث فيلم وش في وش

ويناقش الفيلم أزمات الأسر والاجتماعيات وعلاقة الزوج بالزوجة وخلافه، وذلك من خلال التركيز على اختلاف الثقافات والطبقات الاجتماعية، بين زوجين، بسبب موقف ما تلتقي أسرة كل منهما في شقة واحدة.

ويتناول الفيلم قصص مختلفة بين كل ثنائى حيث توجد قصة شريف “محمد ممدوح” وداليا "أمينة خليل"، وقصة وائل "محمد شاهين" وسلمى “أسماء جلال”، وحكاية نانا "أنوشكا" ومهاب "سامى مغاورى"، وحكاية عزيز "بيومى فؤاد" وزينب "سلوى محمد على" وقصة كحول "محمود الليثى" وشيماء "دنيا سامى" إضافة إلى حكاية سليم "أحمد خالد صالح" ومجدي "خالد كمال". الفيلم من تأليف وإخراج وليد حلفاوي.