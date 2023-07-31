حبس عاطلين لحيازتهما 20 كيلو حشيش في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، حبس عاطلين بتهمة حيازة ٢٠ كيلو حشيش 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان في النهضة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج مستقلان مركبة "توك توك" "ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جراما –مبلغ مالي – هاتف محمول.

عقوبات رادعة للإتجار بالمخدرات:

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

في سياق آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس عاطل 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتخلص من عامل بسلاح أبيض عقب تدخل الأخير للدفاع عن شقيقته.

كان استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شقيقة عامل، فقد حياته على يد شاب في بولاق الدكرور، ووجهت اتهاما للجاني، بقتل شقيقها طعنا بسلاح أبيض، وذكرت أن خلافا وقع بينها وبين المتهم، وعندما تدخل شقيقها، اعتدى عليه القاتل، مما أسفر عن مفارقته الحياة.

ناظر رجال المباحث جثة المجني عليه، وتبين إصابته بجرح طعني أسفر عن وفاته، كما تم الاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.