تغيير وحيد في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الشباب السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية، عندما يلتقي فريق الزمالك بنظيره الشباب السعودي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.

نيمار بديلا لـ إبراهيما نداي في تشكيل الزمالك المتوقع

من المنتظر أن يبدأ الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك بنفس تشكيل مباراته الأولي أمام الاتحاد المنستيري، بخلاف تعديل وحيد حيث سيشارك سيد عبدالله نيمار بشكل أساسي بدلا للسنغالي إبراهيما نداي.

ليكون تشكيل الزمالك الليلة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، عمر جابر.

خط الوسط الأمامي: سيد عبد الله نيمار، شيكابالا، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ترتيب الزمالك في البطولة العربية

يتربع فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة العربية، والتي تضم النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

وذلك بعدما حقق فوزًا عريضًا علي نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الأولي بأربعة أهداف دون رد، بينما تعادل النصر والشباب سلبيًا.

وتنطلق مباراة الزمالك القادمة ضد الشباب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتذاع عبر قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD لنقل القمة المصرية السعودية المرتقبة.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الأولى

1- الزمالك (3 نقاط)

2- النصر السعودي (نقطة)

3- الشباب السعودي (نقطة)

4- الاتحاد المنستيري التونسي (صفر)