الزمالك يصطدم بالشباب السعودي الليلة لحسم التأهل بالبطولة العربية

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم الإثنين، بنظيره الشباب السعودي ضمن منافسات الجولة الثانية والتي يحتضنها ملعب مدينة الملك فهد بالطائف فى السعودية ضمن منافسات كأس الملك سالمان للأندية الأبطال.

ترتيب الزمالك في البطولة العربية

يتربع فريق الزمالك ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة العربية، والتي تضم النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي.

وذلك بعدما حقق فوزًا عريضًا علي نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الأولي بأربعة أهداف دون رد، بينما تعادل النصر والشباب سلبيًا.

وتنطلق مباراة الزمالك القادمة ضد الشباب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتذاع عبر قناة SSC1 HD وقناة SSC5 HD لنقل القمة المصرية السعودية المرتقبة.

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء الجولة الأولى

1- الزمالك (3 نقاط)

2- النصر السعودي (نقطة)

3- الشباب السعودي (نقطة)

4- الاتحاد المنستيري التونسي (صفر)