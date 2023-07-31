إصابة شاب إثر انفجار أسطوانة غاز بمنزله في الشرقية

استقبل مستشفى كفر صقر المركزى في محافظة الشرقية، شابا مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين والساقين، أثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزله بمدينة كفر صقر.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزى بوصول "السيد. ب. ي" 40 عامًا، يعمل لحامًا، مصابا بحروق من الدرجة الأولى بالذراعين والساقين، وتم تقديم الاسعافات الاولية له والعلاج اللازم،وتبين حدوث إصابته إثر تعرضه لانفجار أسطوانة غاز داخل منزله بمدينة كفر صقر.