لتنفيذ المونوريل.. غلق وحواجز حديدية بطريق 26 يوليو

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق طريق 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو، ونادى الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين ـ 6 أكتوبر، وذلك لمدة 6 أيام، بدأ من اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو.

حواجزحديدية وغلق طريق 26 يوليو

وضعت الإدارة العامة للمرور، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق طريق 26 يوليو،اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادى النيل بالمهندسين ـ 6 أكتوبر.

لتنفيذ اعمال المونوريل

وأضافت إدارة مرور الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط وادي النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام باستحداث رامب جديد بشارع ٢٦ يوليو (الرئيسي) بالاتجاه القادم من كوبري ١٥ مايو ونادي الترسانة اتجاه مناطق ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر وما يتطلبه من إجراء التحويلة المرورية التي سيتم تنفيذها ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل وادي النيل.

وفى سياق اخر

اعتمد االواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، لضخ دماء جديدة للمواقع الشرطية مع مراعاه الكفاءة والأقدمية والظروف الاجتماعية.

كشف اللواء أشرف الجندى العديد من الجرائم التى شغلت الرأى العام أبرزها عصابة مدينة نصر، وكشف غموض "مذبحة الزمالك"، و"مذبحة الرحاب" بعد العثور على جثامين 5 أفراد من أسرة داخل فيلا، وايضًا القبض على العديد من الخلايا الإجرامية لقب بـ"الجنرال" نتيجة جهوده فى قطاع المباحث.

المناصب التى شغلها مدير أمن القاهرة

اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة شغل عدة مناصب أمنية بقطاعات الأمن منذ تخرجه في كلية الشرطة، حيث عمل بقطاع الجوازات والهجرة، ثم التحق بمباحث أمن القاهرة، وتم تصعيده العام الماضي كنائب لمدير المباحث، ثم مديرًا لمباحث العاصمة، وبعدها مديرا لأمن الإسكندرية، قبل صدور قرار بتعيينه مديرًا لأمن القاهرة خلال حركة تنقلات ضباط الشرطة عام 2019.

شغل اللواء أشرف الجندى مديرأمن القاهرة، عدة مناصب، حيث عمل بقطاع الجوازت والهجرة، ثم التحق بمباحث القاهرة، ونائب مدير المباحث، ثم مدير لمباحث القاهرة، ومدير أمن الإسكندرية، ثم مدير لأمن القاهرة عام 2019 .