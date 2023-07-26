محام يكشف إمكانية حبس حسين الشحات بسبب صفع الشيبي (فيديو)

نفى المستشار هيثم عباس، المحامي ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، إمكانية معاقبة حسين الشحات بسبب اعتدائه على محمد الشيبي، قائلًا: " حسين الشحات لن يواجه عقوبة جنائية، وغير معرض لأي إدانة في قانون العقوبات، حيث لا دخل لقانون العقوبات بواقعة حسين الشحات مع محمد الشيبي، لأنه لا توجد جريمة جنائية ارتكبها حسين الشحات.

وقال "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم أن حسين الشحات تم إدانته وإيقافه مباراتين بناء على لائحة رابطة الأندية والتي استندت لتقرير مراقب المباراة أو حكم المباراة، وبناء على ذلك يصبح دليل أن الأمر يعود إلى قانون الرياضة والعقوبات المنظمة به، وبالتالي الأمر لا يتعلق بقانون العقوبات المصري، وإنما يدخل في قانون الرياضة.

وأردف أن البعض نظر إلى المادة 84 من قانون الرياضة، ولكن باختصار الأمر وقع داخل أرضية الملعب، لافتا إلى أن الحكم يملك طرد اللاعب لفعل سلوك غير رياضي، وبعد المباراة حتى دخول اللاعبين غرف الملابس هي سلطة الحكم ومراقب المباراة.

وواصل، أن الحديث عن جريمة جنائية يجب أن يخرج خارج إطار المباراة التي جرت والمنافسة الرياضية داخل الملعب، موضحا أن هذه الواقعة حدثت أكثر من مرة، "هو كل تعدي بالضرب هيتم احتسابه على إنه جنحة".

وشدد على أن حسين الشحات لم يرتكب أي جريمة جنائية، ومن حق بيراميدز اتخاذ كافة حقوقه القانونية في هذا الأمر، ولكن يتم استبعاد إمكانية إدانة حسين الشحات بأي شكل من الأشكال، والنتيجة التي سينتهي بها الأمر لا شيء، لأن الأمر داخل سياق قانون الرياضة.

واستكمل، أنه يجب البعد عن ساحات المحاكم في مثل هذه الأمور، لأن السب والقذف سيتحول لجنحة، والاعتداء سيتحول لجنحة، وكثير من هذه الأمور، مطالبا بضرورة تشديد العقوبات في قانون الرياضة.