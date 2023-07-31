نجم الشباب السعودي: الزمالك يمتلك شخصية عظيمة .. وهذا اللاعب الأخطر في الفريقين

أثنى خالد الزيد نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق على أداء الزمالك في مواجهة الاتحاد المنستيري التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية.

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قال خالد الزيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك يملك شخصية عظيمة وقدم مباراة رائعة ضد الاتحاد المنستيري التونسي"

وأضاف: "الشباب تأخر في موضوع الانتقالات سواء على مستوى جلب المدرب أو اللاعبين، ومارسيل كايزر يعتبر مدرب غريب في الوقت الحالي قبل مواجهة الزمالك"

وواصل: "إيفر بانيجا لاعب الشباب أرى أنه أبرز لاعبي الفريقين فهو لاعب مؤثر جدا"

واختتم: "معسكر الشباب قبل انطلاق البطولة العربية كان هاما للغاية، ولكن كان يجب أن يقوده مارسيل كايزر"

موعد مباراة الزمالك والشباب

يتقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ونظيره الشباب السعودى، مساء اليوم الإثنين ، فى المواجهة التى تجمع الفريقين على ملعب سلطان بن عبدالعزيز بمدينة الطائف وذلك فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهره ومكة المكرمة

