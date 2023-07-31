معلق مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري: الأبيض من أمتع فرق البطولة

أكد المعلق عبد الله الغامدي أن الزمالك واحد من أمتع الفرق في البطولة العربية.

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قال عبد الله الغامدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد المنستيري، والمجموعة قوية جدا، وأعتقد أننا سوف نستمتع بمباراة الزمالك والشباب كإحدى أقوى مباريات البطولة"

وأضاف: "مواجهة الزمالك والشباب ستكون متكافئة إلى حد كبير، والزمالك واحد من أجل الفرق الممتعة في البطولة" .

عبدالله الغامدي : لم أتوقع ردود فعل الجماهير بعد المباراة

وحول تعليقه على مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري: "لم أتوقع ردود فعل جماهير الزمالك بعد تعليقي على مباراة الاتحاد المنستيري"

