معلق مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري: الأبيض من أمتع فرق البطولة
أكد المعلق عبد الله الغامدي أن الزمالك واحد من أمتع الفرق في البطولة العربية.
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قال عبد الله الغامدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد المنستيري، والمجموعة قوية جدا، وأعتقد أننا سوف نستمتع بمباراة الزمالك والشباب كإحدى أقوى مباريات البطولة"
وأضاف: "مواجهة الزمالك والشباب ستكون متكافئة إلى حد كبير، والزمالك واحد من أجل الفرق الممتعة في البطولة" .
عبدالله الغامدي : لم أتوقع ردود فعل الجماهير بعد المباراة
وحول تعليقه على مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري: "لم أتوقع ردود فعل جماهير الزمالك بعد تعليقي على مباراة الاتحاد المنستيري"