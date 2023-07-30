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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة تحضير أم علي بالمكسرات والقرفة

حلوى أم علي
حلوى أم علي

أم علي من الحلويات الشعبية التي يحبها الجميع وتتميز بمذاقها اللذيذ المغّرق في الحليب، وتتفنن الأمهات في حشواتها بالمكسرات والقرفة التي تعطي نكهة لذيذة للوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالمكسرات.

 

أم علي

طريقة عمل أم علي بالمكسرات

المقادير

- عجينة البف باستيري : عبوة

- حليب : 4 اكواب (سائل)

- الزبدة : ربع كوب

- سكر : نصف كوب

- جوز الهند : نصف كوب

- زبيب اشقر : ربع كوب

- لوز : ربع كوب

- عين الجمل : نصف كوب (مجروش)

- القرفة : نصف ملعقة صغيرة

- كاجو : نصف كوب

- فستق حلبي : ربع كوب (مجروش)

 

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طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 200 مئوية، وجهزي صينية للفرن.

افردي عجينة البف باستري وضعيها في الصينية واغرزيها باستخدام شوكة.

أدخلي العجينة للفرن لمدة 20 دقيقة حتى تتحول للون الذهبي، ثم أخرجيها من الفرن، وكسريها لقطع متوسطة في الحجم.

جهزي طبق للفرن، وضعي فيه عجينة البف باستري المخبوزة والمكسرة.

 

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وزعي فوق العجينة طبقة من جوز الهند، والقرفة، والزبيب، واللوز، والكاجو، والفستق الحلبي.

سخني الحليب مع الزبدة والسكر، وصُبيه فوق طبقة العجينة والمكسرات.

خفضي درجة حرارة الفرن لـ 180 مئوية، وأدخلي طبق ام علي للفرن لمدة 20 دقيقة.

أخرجي الطبق من الفرن وقدميه ساخناً.

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