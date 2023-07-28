بنزيما متفائل بعد فوز الاتحاد السعودي على الترجي التونسي عربيًا

أبدى كريم بنزيما سعادته بمؤازرة الجماهير وبالأجواء في استاد مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وذلك بعد أن قاد فريقه الجديد الاتحاد بطل السعودية للفوز 2-1 على الترجي التونسي في قمة بالبطولة العربية للأندية لكرة القدم أمس الخميس.

وسجل نجم ريال مدريد السابق هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني بعد أن مرر كرة عرضية حاسمة أدرك منها زميله عبد الرزاق حمدالله التعادل في ظهوره الأول بقميص الاتحاد.

وقال بنزيما عقب حصوله على جائزة رجل المباراة المباراة قوية وانطلاقة جيدة بعد عمل شاق يومي في التحضيرات، شيئا فشيئا سنشكل فريقا رائعا.

وأضاف المهاجم الفرنسي الفائز بالكرة الذهبية "الأجواء مذهلة والجمهور يحفز الفريق منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة.

وقال:نحن في حالة جيدة وسنواصل العمل لتقديم المستوى المطلوب وندرك أنه مع هذا الدعم يمكننا تحقيق أشياء هائلة، شكرا للجماهير.

وتساوى الاتحاد مع الشرطة العراقي بثلاث نقاط في بداية جولات المجموعة الأولى بينما تذيل الترجي والصفاقسي التونسيان الترتيب دون رصيد.