جامعة تبوك.. خطوات وضوابط الإنسحاب من القبول للعام الجامعي 1445هـ

بحث الكثير من الطلاب الجامعيين عن جامعة تبوك لمعرفة إجراءت القبول وطرق الانسحاب عقب إعلان عمادة القبول والتسجيل اليوم نتائج القبول الجامعي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي الجديد 1445هـ، والمستمر فترة تثبيت القبول بها حتى يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م.

وأعلنت جامعة تبوك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن هذه الخدمة تمكن الطالب المقبول من الانسحاب من القبول الجامعي عبر بوابة القبول، ويترتب على هذا الإجراء إلغاء الرقم الجامعي مع إمكانية التقديم على القبول للجامعة في السنة القادمة.

جامعة تبوك..ضوابط الإنسحاب من القبول الجامعي

ونشرت الجامعة ضوابط الإنسحاب من القبول الجامعي والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون الطالب مقبولاً وصدر له رقم جامعي. لايمكن تقديم أكثر من طلب. لا يمكن التراجع أو تعديل الطلب إذا تمت الموافقة عليه. التقيد بمواعيد فترة الانسحاب من القبول.

إجراءات الانسحاب من القبول الجامعي بجامعة تبوك

أما عن إجراءات الانسحاب من القبول الجامعي جاءت كالتالي:

الدخول على بوابة القبول الإلكترونية لجامعة تبوك.

اختيار أيقونة "الانسحاب من القبول".

إدخال اسم المستخدم "رقم الهوية الوطنية" وكلمة المرور المدخلة أثناء التقديم.

تأكيد طلب الانسحاب.

ونشرت الجامعة مواعيد الإنسحاب من القبول الجامعي

الاحد 1445-01-12هـ (2023-07-30م).

الأربعاء 1445-01-29هـ (2023-08-16م).

يذكر أن عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك كانت قد أعلنت خلال الأيام الماضية نتائج التحويل الداخلي من درجة البكالوريوس الى درجة الدبلوم المتوسط للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1445هـ عبر البوابة الأكاديمية من خلال أيقونة "إدخال الطلبات" ثم أيقونة "طلب تغيير تخصص" ثم أيقونة "إظهار طلبات تغيير التخصص".