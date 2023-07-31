مستشفى رشيد تستعد لتطييق منطومة التأمين الصحي الشامل

أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أهمية الجودة كأسلوب حياة، مشيرًا إلى أن حجر رشيد هو رمز التسجيل ورمز الجودة الذي حمي الحضارة المصرية منذ آلاف السنين .

جاء ذلك خلال لقاءه بفريق الدعم الفني من هيئة الإعتماد والرقابة الصحية ، خلال زيارتهم لمستشفى رشيد لعقد التقييم الذاتي لها ، استعدادًا للتسجيل بالهيئة ، لتطييق منطومة التأمين الصحي الشامل وفق روية مصر 2030 .

حيث قام خلال اللقاء بالترحيب وبتوجيه الشكر لفريق الدعم الفني بالهيئة لزيارتهم لمحافظة البحيره ، وقدم الشكر ايضا لفريق عمل المديرية تحت اشراف الدكتور أحمد الجميل مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية ، وفريقي الجودة بمستشفيتي الصدر بدمنهور وايتاي البارود ، للمساعدة في التجهيز للزيارة .

و اثنى علي فريق المعايشة ببورسعيد وقدم الشكر لجميع العاملين بمستشفي رشيد تحت قيادة الدكتور عبدالوهاب منسي .

و قام الدكتور عبد الوهاب منسي بعرض شرح عن المستشفى وانجازاتها ، وأهم التطويرات بها وكذلك قام بشرح تحليل مؤشرات الجودة والأهداف الإستراتيجية للمستشفى .

و ألقت الدكتورة صافيناز اسماعيل مدير ادارة الجودة بالوزارة كلمة لها تعبر عن مدي سعادتها بهذا الحدث وأن البحيرة تعد صاحبة التميز بالتجربة ،وأنها تتمني نجاح التجربة لكي تصبح إدارة الجودة بالبحيرة بُوصلة لباقي المحافظات لتعميم التجربة .

ثم قامت الدكتورة أيات اسماعيل بشرح وافي عن آلية التقييم وأهميته .

واختتمت الدكتورة شيرين حمدي مدير ادارة الجودة بالمديرية ، الكلمات ، بأن الحلم أوشك علي التحقيق ، وأن رشيد تاريخيًا حمت مصر من الإحتلال الإنجليزي ، وحاليا رشيد ستحقق الحلم بالبدء في اجراءات تسجيل المستشفى .