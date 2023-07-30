كبير الأطباء الشرعيين يكشف تفاصيل وفاة نجل حسن يوسف (فيديو)

كشف الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين السابق، تفاصيل حالات اسفكسيا الغرق بعد وفاة ابن الفنان حسن يوسف غارقا في الساحل الشمالي، موضحا أن الغرق كلمة يونانية تعني عدم وصول الأكسجين للرئة.

وقال فودة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المياه تحل محل الهواء في الحويصلات الهوائية عند الغرق.

وأكد كبير الأطباء الشرعيين السابق، أن أسباب الغرق عديدة من بينها الإجهاد الحراري أو وجود حالات مرضية أو التقدم في السن أو قصور الدورة الدموية.

ولفت الدكتور أيمن فودة، إلى أنه من الخطأ نزول البحر في وقت سطوع أشعة الشمس لأن ذلك يؤدي إلى الغرق ، مشيرا إلى أن الغطاسين على الشواطئ معتادين على سحب الشخص خلال الغرق، و المنقذ يطرح الغريق على ظهره ويخرج الماء من الرئة ويرفعه لأعلى ويضغط على الصدر لخروج الماء ويحاول انعاش الغريق عنطريق قبلة الحياة من فم لفم آخر .