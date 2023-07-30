الحب الأبدي| موعد طرح ديو أصالة وماجد المهندس

الحب الأبدي .. يجتمع كل من الفنانة أصالة والفنان ماجد المهندس في ديو جديد “الحب الأبدي”، ليلحقا بموسم الإصدارات الغنائية الصيفية لعام 2023.

تفاصيل أغنية الحب الأبدي ماجد المهندس وأصالة

ومن المقرر طرح ديو “الحب الأبدي" الثلاثاء المقبل عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

تحمل الثنائية الغنائية بين أصالة والمهندس طابع رومانسي، من كلمات حسن فائق، ألحان محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس.

أحدث أغاني أصالة ماعرفتك

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية ماعرفتك، التي تخطت حاجز الـ 12 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتقول كلماتها : "ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه ..

كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول ..

لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه