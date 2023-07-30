شعبة الأرز تكشف بشرى عن الأسعار الجديدة (فيديو)

قال مصطفى السلطيسي نائب رئيس شعبة الأرز، إن استيراد الأرز متوقف حاليا لأن السعر الداخلي في مصر أرخص من السعر الخارجي"، معقبا: "لا نحتاج استيراد وخلال شهر سيتم إضافة المحصول الجديد".

وأضاف نائب رئيس شعبة الأرز،خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد: "المحصول الجديد يضم أكثر من 2 مليون فدان وهذا أكثر من احتياجتنا من الأرز"، مشيرا: "المخزون الاحتياطي حاليا يكفي هذا الشهر".

وتابع مصطفى السلطيسي: "نتوقع دخول أكثر من 7 مليون طن شعير من المحصول الجديد"، موضحا: " المحصول السنوي يبلغ 4.2 مليون طن أرز أبيض واستهلاكنا السنوي يبلغ 3.5 مليون طن".

وأردف: "لم نستورد أرز نهائيا من روسيا، ولا نستطيع استيراد أرز من الهند لأن السعر هناك أغلى "، موضحا: "نتوقع ارتفاعات بسيطة في الأرز الفترة القادمة لحين دخول المحصول الجديد، وسعر الكيلو حاليا يتراوح من 18 إلى 22 جنيها والأسعار تكون على حسب العرض والطلب، وفي حالة وجود وفرة في الأرز الأسعار ستكون أقل من 18 جنيها".