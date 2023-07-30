اتحاد جدة يواجه الصفاقسي في البطولة العربية للأندية

يواجه اتحاد جدة السعودي منافسه الصفاقسي التونسي، اليوم الأحد، على ملعب سلطان بن عبدالعزيز، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

اتحاد جدة يدخل المباراة بمعنويات عالية بعدما فاز على الترجي في الجولة الأولى، إذ يحتاج للفوز للتأهل للدور التالي مباشرة دون النظر إلى النتائج المتبقية، في المقابل ستكون فرص الصفاقسي صعبة نوعا ما كونه خسر في مباراته الأولى أمام الشرطة العراقي، فضلا عن أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه نجوما لامعة في سماء الكرة العالمية وهم كريم بنزيما ونجولو كانتي.

وتقام مباراة اتحاد جدة والصفاقسي في العاشرة بتوقيت مصر والسعودية مساء اليوم الأحد على ملعب سلطان بن عبدالعزيز، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

الترجي يخوض مباراة الشرطة بدافع لا بديل عن الفوز من أجل الإبقاء على آماله في التأهل للدور التالي في المعترك العربي لاسيما وأنه خسر أمام اتحاد جدة في مستهل مشواره، بينما يدخل الفريق العراقي المباراة أكثر هدوئًا بعد فوزه في الجولة الأولى على الصفاقسي بهدف نظيف.

خسارة الترجي أمام الشرطة تعني خروجه من البطولة العربية للأندية، وسيتأهل الشرطة دون الانتظار للجولة الأخيرة، لدى ستكون مواجهة مثيرة بين الطرفين.

وتنطلق صافرة مباراة الترجي والشرطة مساء الأحد عند دقات السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب سلطان بن عبدالعزيز وستنقل قنوات ssc sport أحداث المباراة لامتلاكها حقوق البث التليفزيوني الحصري للبطولة العربية في نسختها الحالية.