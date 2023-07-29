مدرب الصفاقسي التونسي يؤكد صعوبة مباراته أمام اتحاد جدة

شدد أنيس الجربي مدرب فريق الصفاقسي التونسي الأول لكرة القدم، على أهمية مباراة فريقه أمام الاتحاد السعودي، مشيراً إلى أنهم لن يتأثروا برحيل حسام البدري عن منصب المدرب أخيراً، مقدماً شكره للأخير على الفترة التي قضاها معهم.



ويستعد الصفاقسي التونسي لمواجهة نظيره الاتحاد، الأحد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف لحساب الجولة الثانية من منافسات كأس الملك سلمان للأندية العربية.



وقال مدرب الصفاقسي في المؤتمر الصحافي الذي يسبق الموجهة: «سنحاول أن نستكمل ما قمنا به في الأشهر القليلة الماضية، بداية من لقاء الاتحاد، كل مدرب يمتلك رؤية فنية خاصة به، أحاول أن أجتهد وبالتأكيد ستكون هناك تعديلات في التشكيل وسيشاهدها الجميع في المباراة، نلعب على حظوظ التأهل حتى الرمق الأخيرة، المهمة ليست صعبة وندرك ذلك جيداً، وكل فرد منا يتحمل مسؤوليته، وتحدت مع اللاعبين، وإن شاء الله نستمر كالرجال فوق أرضية الملعب، المهمة لن تكون سهلة ولن ندخر أي نقطة عرق، من أجل إسعاد الجماهير».



من جانبه، شدد علاء غرام لاعب الصفاقسي على قوة فريق الاتحاد الذي يضم لاعبين على أعلى مستوى، وقال: «نحتاج مجهودات كبيرة للحد من خطورتهم، لكن المباريات 11 لاعبا ضد 11 وأرضية الملعب لا تعترف بتلك الفوارق، وإن شاء الله نخوض المباراة بكل قوة ونحقق نتائج إيجابية ونواصل المضي قدما في البطولة».