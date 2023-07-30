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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بغداد بونجاح يتعادل للسد القطري أمام الهلال السعودي في البطولة العربية

بغداد بونجاح
بغداد بونجاح

استطاع الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري من تسجيل هدف التعادل في شباك عبد الله المعيوف في أحداث الشوط الأول.

سجل بغداد بو نجاح هدف التعادل في الدقيقة 40  من أحداث الشوط الأول ، من صناعه على أسد  جناح الفريق القطري.

أحرز ميشائيل ديلجادو هدف التقدم لصالح الهلال السعودي  في الدقيقة 10 من عمر اللقاء .

 

تشكيل الهلال السعودي الرسمي لمباراة السد القطري

وفي حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: سعود عبدالحميد وكاليدو كوليبالي وعلي البليهي وياسر الشهراني.

في خط الوسط: محمد كنو وروبن نيفيز وسيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: ميشيل ديلجادو وسالم الدوسري والحمدان.

بينما تشكيل السد القطري لمباراة الهلال السعودي

 

في حراسة المرمى برشم، وبيدرو وصيار وعلي أسعد وطارق وحسن الهيدوس والخوخي وأكرم عفيف ومصعب وماتيوس.

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