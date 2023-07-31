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الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان الصيف الدولي 2023| موعد حفل علي الحجار

علي الحجار
علي الحجار

يشارك الفنان علي الحجار في فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ 20، والتي تضم عدد كبير من الأنشطة الغنائية والموسيقية المتنوعة

موعد حفل علي الحجار في مهرجان الصيف الدولي 2023

ومن المقرر أن يقام حفل علي الحجار يوم الجمعة الموافق 11 أغسطس القادم، على مسحر مكتبه الإسكندرية.

 يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.

علي الحجار

يستقبل مهرجان الصيف الدولي 2023 كوكبة مميزة من الفنانين والأدباء والشعراء من داخل وخارج مصر، ويدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين.

 ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.
كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر

 

 

 

 

 

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