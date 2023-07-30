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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طقس الإثنين.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح

الارصاد الجوية
الارصاد الجوية

تشهد البلاد غدًا الإثنين، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا على كل الأنحاء.

الطقس ودرجات الحرارة غدًا الإثنين:

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

 

بيان درجات الحرارة على مدار الأسبوع الجاري الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 31 يوليو 2023:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء31 يوليو 2023:

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

 

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أجواء حارة الآن على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى، كما أن هناك تحسن طفيف في الطقس على كل الأنحاء، موضحة أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى فى الظل ٣١ درجة مئوية، بينما درجة الحرارة المحسوسة الآن ٣٤درجة مئوية.

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