مواعيد مباريات منتخب مصر في مونديال اليد للشباب والقنوات الناقلة

كشفت اليوم الأحد، نتائج قرعة بطولة العالم فى نسختها الـ10 للناشئين لكرة اليد والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 الى 13 اغسطس 2023 عن تواجد منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 على رأس المجموعة الثالثة ببطولة العالم بجانب منتخب ايسلندا ومنتخب اليابان ومنتخب التشيك.



يعتبر منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين هو الحاصل على لقب بطولة العالم فى نسختها الاخيرة و التى اقيمت فى مقدونيا الشمالية 2019 .



مواعيد مبارايات منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد:



مصر أمام اليابان- الأربعاء 2أغسطس– الساعة 2:30 عصرًا

مصر أمام التشيك – الخميس 3أغسطس – الساعة 2:30 عصرًا

مصر أمام ايسلندا – السبت 5أغسطس – الساعة 4:30 عصرًا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر في المونديال

حصلت قنوات أون تايم سبورت على حقوق بث مباريات منتخب مصر في بطولة العالم لكرة اليد الشباب تحت ال 19.



قرعة بطولة العالم للناشئين لكرة اليد:



المجموعة الاولى : منتخب البرتغال - منتخب كرواتيا - منتخب رواندا - منتخب الجزائر.

المجموعة الثانية : منتخب المجر - منتخب سلوفينيا - منتخب المغرب - منتخب نيوزيلندا.

المجموعة الثالثة : منتخب مصر الوطنى - منتخب ايسلندا - منتخب اليابان - منتخب جمهورية التشيك.

المجموعة الرابعة : منتخب اسبانيا - منتخب كوريا الجنوبية - منتخب البرازيل - منتخب البحرين.

المجموعة الخامسة : منتخب الدنمارك - منتخب النمسا - منتخب شيلى - منتخب المكسيك.

المجموعة السادسة : منتخب النرويج - منتخب مونتينيغرو - منتخب مقدونيا الشمالية - ( الفريق الفائز ببطولة IHF Inter-Continental Trophy ).

المجموعة السابعة : منتخب المانيا و منتخب الارجنتين - منتخب السعودية - منتخب الولايات المتحدة الامريكية.

