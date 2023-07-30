موعد مباراة الهلال والسد في البطولة العربية

عشاق الكرة العربية على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين الهلال السعودي والسد القطري في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مدينة الطائف بالسعودية حتى الثاني عشر من شهر أغسطس.

وتنطلق مباراة الهلال والسد مساء الأحد عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية.

يتساوى الفريقيان في ترتيب المجموعة المجموعة بنقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما مع الأهلي الليبي والوداد المغربي على نحو الترتيب.

وأعلن الهلال تعاقده مع عدة صفقات تاريخية لدعم الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري وهم السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز و النجم الصربي سافيتش والبرازيلي مالكوم.

موقف سافيتش من المشاركة مع الهلال أمام أبها

ينتظر جمهور نادي الهلال السعودي ظهور النجم الصربي سيرجي سافيتش بقميص الهلال لأول مرة بعد انضمامه في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواجه سافيتش عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة منذ أخر لقاء لعبه بقميص لاتسيو قبل الانضمام إلى الهلال وتعد العقوبة سارية على اللاعب وفقا للوائح الفيفا.

ولم يظهر سافيتش مع الهلال ضد الأهلي الليبي، إذ يبدو أن الجهاز الإداري للأزرق أخطأ باعتقاده أن العقوبة سارية على البطولة العربية.