خطوات وأماكن شراء شهادات بنك مصر الدولارية

يبحث الكثير من المواطنين عن طرق وخطوات شراء شهادات بنك مصر الدولارية، وذلك بعدما أعلن بنك مصر، عن اصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها.

أماكن شراء شهادات بنك مصر الدولارية:

يمكن شراء الشهادات بالنسبة للمصريين أو غير المصريين من خلال الموقع الإلكتروني للبنك والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، وفروع بنك مصر داخل وخارج مصر وشبكة آلات الصراف الآلي، كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر وفقًا لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها بالنسبة لتلك الشهادات

خطواط شراء الشهادة الإدخارية بالدولار الأمريكي:

الشراء من خلال الموقع الالكتروني

تم اتاحة الشراء من خلال الموقع الالكتروني للبنك، فبالنسبة لعملاء بنك مصر؛ في حالة وجود حساب بالدولار الأمريكي سيقوم العميل بتحميل نموذج طلب الشراء واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارساله على البريد الالكتروني.

ولابد من التأكد من استيفاء كافة الشروط ليقوم البنك بإنشاء الشهادة

شروط شراء الشهادة الإدخارية بالدولار الأمريكي حالة عدم وجود حساب بالدولار:

وفي حالة عدم وجود حساب بالدولار الأمريكي يتم تحويل مبلغ الشهادة على رقم حساب بنك مصر IBAN EG440002014001400290000000343، هذا مع تحميل نموذج طلب فتح حساب دولاري ونموذج طلب شراء الشهادة واستيفاء البيانات والتوقيعات المطلوبة وارفاقها مع مستندات اثبات الشخصية (صورة من بطاقة رقم قومي سارية او جواز سفر ساري) واثبات التحويل وارسالهم على البريد الالكتروني m[email protected]

وسيقوم البنك بإنشاء الشهادة حال استيفاء العميل جميع الشروط المطلوبة وإرسال بريد إلكتروني لتأكيد اتمام عملية الشراء.

تفاصيل الشهادة الدولارية "القمة":

أعلن بنك مصر أن شهادة القمة تقدِّمُ عائد 9% سنويًا، وهي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب، بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويصرف العائد مقدَّمًا للـ3 سنوات (27%) تراكمي بالجنيه المصري، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقًا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.

تفاصيل الشهادة الدولارية "إيليت":

فيما أوضح بنك مصر أن شهادة "إيليت" ذات عائد 7% سنويًا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، على أن يبدأ تاريخ إصدار الشهادة بداية من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي