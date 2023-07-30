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الأحد 30 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم

استقبل صباح اليوم  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور صالح الشيخ ​"رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتهنئة سيادته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وقد حضر اللقاء  المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار  محمود عبد الجابر حمودي عضو المجلس الأعلى للهيئة.

المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشاردكتور فوزي أحمد شادي

والمستشارأحمد ثابت إبراهيم 

والمستشاروليد العناني

والمستشار أحمد سعد عبد العاطي المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

وقد أعرب الدكتور صالح الشيخ ​"رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " عن خالص تمنياته للمستشار  مسعد عبد المقصود بالتوفيق والسداد في قيادة الهيئة في الفترة المقبلة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه على هذه التهنئة الرقيقة وأكد على حسن التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لما فيه صالح الوطن.

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