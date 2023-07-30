الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي يطالب بمزيد من الصلاحيات للأكاديمية الوطنية للتدريب

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه آن الأوان أن يتم منح الأكاديمية الوطنية للتدريب صلاحية الشهادات المهنية والعلمية لتولى المناصب.

جاء ذلك ردًّا على المناقشات التي دارت خلال جلسة لجنة المحليات المنعقدة لمناقشة قانون المحليات بالحوار الوطني، حول التدريب والتأهيل للكوادر العاملة بالمحليات والقيادات التي يتم تجهيزها لتولي المناصب، معتبرين أن تدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب في شكلها الحالي من خلال البرامج التدريبية المكثفة هو غير كافٍ لتأهيل هذه الكوادر.

علق محمود فوزي قائلًا: "الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات حتى تستطيع تأدية مهمتها على وجه أكمل، لذا آن الأوان للنظر في هذه المشكلة بشكل جدي حول منحها صلاحية الشهادات المهنية والعلمية للملتحقين بها".