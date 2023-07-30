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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الحوار الوطني.. المستشار محمود فوزي يطالب بمزيد من الصلاحيات للأكاديمية الوطنية للتدريب

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه آن الأوان أن يتم منح الأكاديمية الوطنية للتدريب صلاحية الشهادات المهنية والعلمية لتولى المناصب.

جاء ذلك ردًّا على المناقشات التي دارت خلال جلسة لجنة المحليات المنعقدة لمناقشة قانون المحليات بالحوار الوطني، حول التدريب والتأهيل للكوادر العاملة بالمحليات والقيادات التي يتم تجهيزها لتولي المناصب، معتبرين أن تدريب الأكاديمية الوطنية للتدريب في شكلها الحالي من خلال البرامج التدريبية المكثفة هو غير كافٍ لتأهيل هذه الكوادر.

 علق محمود فوزي قائلًا: "الأكاديمية الوطنية للتدريب تحتاج إلى مزيد من الصلاحيات حتى تستطيع تأدية مهمتها على وجه أكمل، لذا آن الأوان للنظر في هذه المشكلة بشكل جدي حول منحها صلاحية الشهادات المهنية والعلمية للملتحقين بها".

الجريدة الورقية