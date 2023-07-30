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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف وزارة المالية.. المستندات المطلوبة والشروط

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلن الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف خالية وزارة المالية، وتوفر عدد من الوظائف الخالية  بالوزارة.

 

وإليكم المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية والشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم بها:

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وظائف خالية بالخط الثالث لمترو الأنفاق.. رابط التقديم

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شروط وخطوات التقديم في وظائف الاستخبارات العامة بالسعودية 1445

المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة  

بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

  1. شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة
  2. كشف مستوى المهارات والقدرات لشغل الوظيفة
  3. بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل
  4. مقترح لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية»
  5. يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD.
  6. تكون المستندات المقدمة مكونة من الأصل + 6 صور
  7. مدون على كل ملف اسم المتقدم، جهة العمل، رقم التليفون، يرفق بها: (1)  7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.     (2)  صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

 

شروط الحصول علي وظائف بوزارة المالية

بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة

1) قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول

بالنسبة لغيرهم

- قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط الحصول على وظائف وزارة المالية

  • مؤهل عالي ليسانس حقوق أو ما يعادله.
  • مؤهل عالي ليسانس حقوق أو ما يعادله.
  • المعرفة التامة بالقواعد والنظم واللوائح التي تحكم مجال عمل الوظيفة.
  • إتقان بإحدى اللغات الأجنبية.
  • اجتياز التدريب اللازم المقرر في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
  • القدرة على التخطيط ورسم الخطط
  • القدرة على حل المشكلات
  • القدرة على الإبداع والابتكار
  • امتلاك مستوى عال من مهارات الاتصال.
  • التعامل مع الحاسب الآلى بقدرة عالية

 

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