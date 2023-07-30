وظائف وزارة المالية.. المستندات المطلوبة والشروط

أعلن الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عن وظائف خالية وزارة المالية، وتوفر عدد من الوظائف الخالية بالوزارة.

وإليكم المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة المالية والشروط والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم بها:

المستندات المطلوبة للحصول على الوظيفة

بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة

شهادات خبرة تتضمن الشروط المذكورة عالية معتمدة ومختومة كشف مستوى المهارات والقدرات لشغل الوظيفة بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل مقترح لتطوير الوظيفة «نسخة ورقية» يرفق نسخة من المقترح التطويري على أسطوانة مدمجة CD. تكون المستندات المقدمة مكونة من الأصل + 6 صور مدون على كل ملف اسم المتقدم، جهة العمل، رقم التليفون، يرفق بها: (1) 7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6. (2) صور من بطاقة الرقم القومي سارية.

شروط الحصول علي وظائف بوزارة المالية

بالنسبة للموظفين بالجهاز الإداري للدولة

1) قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأدنى مباشرة الأول

بالنسبة لغيرهم

- قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة

شروط الحصول على وظائف وزارة المالية