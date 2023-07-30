انعقاد مجالس التفسير والعقيدة بالمديريات الإقليمية

أطلقت وزارة الأوقاف، مجلس العقيدة والأخلاق والثقافة الإسلامية بمساجد الجمهورية، يأتي ذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، وذلك على النحو التالي:

أولًا: مجالس العقيدة

ففي مديرية أوقاف دمياط أقيمت فعاليات مجلس العقيدة بالمسجد القديم بكفر سعد، حاضر فيه الدكتور راضي محمود التابعي.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت فعاليات مجلس العقيدة بمسجد القصابي الكبير التابع لإدارة أوقاف غرب سيدي سالم، حاضر فيه الدكتور أبو العزم مصطفى حسين خلاف مدرس مساعد بقسم العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر الشريف.

ثانيًا: مجالس التفسير

ففي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد سيدي قطب، حاضر فيه الدكتور عمرو أبو شعيشع أستاذ التفسير جامعة الأزهر الشريف.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد عمر مكرم التابع لإدارة أوقاف شمال المدينة، حاضر فيه الدكتور وليد عبد الجابر ثابت فراج.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد ناصر التابع لإدارة أوقاف شرق المدينة، حاضر فيه الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الصحابة بأسيوط الجديدة، حاضر فيه الدكتور محمود أحمد دردير.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الجامع الكبير بالوليدية التابع لإدارة أوقاف شمال المدينة، حاضر فيه الدكتور محروس رمضان حفظي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الشقم بمدينة القرين، حاضر فيه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب سليم أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد بجامعة الأزهر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقرين شرقية.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد سيدي علي بن وهب بالجوسق التابع لإدارة أوقاف شبرا النخلة، حاضر فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم موسى عبد الله نيده أستاذ ورئيس قسم التفسير بكلية أصول الدين بالزقازيق.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد أبو ذقن بالإبراهيمية، حاضر فيه الدكتور السيد عبدالرؤوف إبراهيم أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الشامخية التابع لإدارة أوقاف بنها أول، حاضر فيه الأستاذ الدكتور خالد عبد الرحمن الأستاذ بجامعة الأزهر.

كما أقيمت فعاليات مجلس التفسير بمسجد الأعلام الظاهر بيبرس قليوب، حاضر فيه الأستاذ الدكتور هشام مصطفى الجمل الأستاذ بجامعة الأزهر.