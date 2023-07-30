عصام الصباحي: لن نجد أفضل من رئيس الحزب لتمثيل الوفد بانتخابات الرئاسة

أكد عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة للوفد بمحافظة المنوفية أنه يؤيد ترشح الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

استطلاع رأي جميع أعضاء الجمعية العمومية للوفد بالمنوفية

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن استطلاع رأي جميع أعضاء الجمعية العمومية للوفد بالمنوفية وهناك تأييد كامل لترشح رئيس الحزب في هذه الانتخابات وليس هناك أفضل من رئيس الوفد لتمثيله في هذا الاستحقاق المهم.

عصام الصباحي



