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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حزب الوفد

عصام الصباحي: لن نجد أفضل من رئيس الحزب لتمثيل الوفد بانتخابات الرئاسة

بوابة الوفد الإلكترونية

 أكد عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس اللجنة العامة للوفد بمحافظة المنوفية أنه يؤيد ترشح الأستاذ الدكتور عبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

 

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استطلاع رأي جميع أعضاء الجمعية العمومية للوفد بالمنوفية

 

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن استطلاع رأي جميع أعضاء الجمعية العمومية للوفد بالمنوفية وهناك تأييد كامل لترشح رئيس الحزب في هذه الانتخابات وليس هناك أفضل من رئيس الوفد لتمثيله في هذا الاستحقاق المهم.

 

عصام الصباحي


 

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