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الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام تعرب عن تضامنها مع المرأة السودانية

أعضاء الشبكة العربية
أعضاء الشبكة العربية للنساء

 

أعربت عضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام عن قلقهن العميق من استمرار الصراع واحتدامه في السودان الشقيق.

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كما أعربت الشبكة عن تضامنها اللامحدود مع نساء وفتيات السودان بشكل خاص ومع شعب السودان بشكل عام.

وأصدرت الشبكة العربية بيان تضمن تأييد المرأة السودانية، جاء في مضمونه: إن الصمود وروح الالتزام والمبادرة الذي اظهرته المرأة السودانية هو خير دليل على أهمية مساهمة المرأة في الاستجابة الفورية لاحتياجات مجتمعها، وضرورة انخراطها بشكل كامل في كل المساعي لحل الصراع واحلال السلام في السودان انسجاماً مع قرار مجلس الأمن 1325 لضمان استدامة الحلول وتحقيق التهدئة والاستقرار.

 

وناشدت الجهات والقوى التي تبذل مساعي لانهاء الصراع ضرورة إشراك النساء السودانيات في الوفود المفاوضة وأن يكون صوتهن مسموعاً في الوصول لحل للأزمة في السودان.

 

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والفرقاء بضرورة توفير كل وسائل الحماية لمنع ووقاية النساء والفتيات والأطفال من كافة أشكال العنف وخاصة العنف الجنسي الذي تعرضت وتتعرض له النساء في هذا البلد المكلوم، وطالبن بتوفير المساعدات والإغاثة الإنسانية العاجلة لهم.

 

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