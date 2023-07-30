تردد قناة أبوظبي الرياضية على جميع الأقمار

تردد قناة أبوظبي الرياضية.. تزيد عمليات البحث مؤخرًا على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية ومصر، عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية، بالتزامن مع بث مباريات كأس الملك سلمان للأندية.

كأس الملك سلمان للأندية العربية:

وانطلقت البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية العربية"، الخميس الماضي، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، من 27 يوليو حتى يوم 12 أغسطس المقبل في المملكة العربية السعودية.

يحصل الفائز في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، على 6 ملايين دولار، على أن يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، والمتأهل لنصف النهائي يحصل على 200 ألف دولار، والمتأهل لربع النهائي يحصل على 150 ألف دولار، ومن يخرج من دور المجموعات يحصل على 100 ألف دولار، و 20 ألف دولار لمن يخرج من الدور التمهيدي.



تردد أبوظبي الرياضية:

وفيما يلي تقدم بوابة الوفد، تردد قناة أبوظبي الرياضية:



قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر نايل سات:



تردد قناة AD Sports 1 HD:

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تردد قناة AD Sports 2 SD:

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية المجانية عبر قمر عرب سات:



تردد قناة AD Sports 1، 2:

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

قناة أبوظبي الرياضية المجانية 1 و2 على قمر هوت بيرد:



تردد قناة: AD Sports 1، 2:

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.



خطوات ضبط تردد أبو ظبي الرياضية:

ويمكن ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية، الناقلة لكأس الملك سلمان للأندية، من خلال اتباع الخطوات الآتية: