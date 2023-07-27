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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية والتردد

البطولة العربية للأندية
البطولة العربية للأندية

ترصد لكم بوابة الوفد الإلكترونية القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية" والتردد الخاص بها، والتي انطلقت اليوم الخميس في المملكة العربية السعودية.

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موعد مباراة الاتحاد والترجي اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

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موعد مباراة الهلال وأهلي طرابلس اليوم في البطولة العربية والقناة الناقلة

وانطلقت اليوم الجولة الأولى من دور المجموعات بمنافسات البطولة العربية للأندية حيث تشهد إقامة 4 مواجهات قوية ومنتظرة وهي:

السد ضد الوداد 

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC HD بصوت المعلق فهد عريشي، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت حماد العنزي

الصفاقسي ضد الشرطة

وستقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD وSSC5 HD بصوت راشد الدوسري وعبد العزيز الزيد.

الهلال ضد أهلي طرابلس

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وستذاع المباراة عبر قناة SSC HD بصوت المعلق الرياضي أحمد النفيسة، وقناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

الاتحاد ضد الترجي 

ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناتي SSC1 HD بصوت رؤوف خليف، وSSC5 HD بصوت فهد العتيبي.

القنوات الناقلة للبطولة العربية للأندية:

قنوات SSC السعودية الرياضية

وهي القناة الحاصلة على حقوق البث المباشر للبطولة حصريًا، والتي تبث داخل نطاق المملكة العربية السعودية على القمر الصناعي عرب سات فقط ولا يمكن استقبالها على أي قمر خارج المملكة.

تردد قناة SSC على عرب سات:

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

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