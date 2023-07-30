بعد إسدال الستار.. القصة الكاملة لقضية "أحداث شغب السلام"

أنهت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، الجدال في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث شغب السلام".

وعاقبت متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم، كما عاقبت المحكمة 16 متهما بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليهم من اتهامات بقضية أحداث شغب السلام، و4 متهمين بالحبس عام مع الشغل ووضعهم تحت مراقبة الشرطة نفس مدة العقوبة المقررة من المحكمة.

بينما أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، حكما على 32 متهما إثر التجمهر واستخدام القوة والعنف وحيازة المفرقعات والأسلحة النارية بمحيط قسم السلام ثان بغضون يونيو عام 2017، وحكمت محكمة الجنايات التي أنعقدت بمجمع محاكم طرة، بالسجن المؤبد بحق 25 متهما في القضية، بينما عاقبت 7 آخرين "حدث" بالسجن 10 سنوات عما أُسند إليهم في القضية الرقمية 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان المقيدة برقم 3256 لسنة 2019 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلامياً بـ "أحداث شغب قسم السلام".

بداية قضية أحداث شغب قسم السلام

وقد اتهمت النيابة العامة خلال التحقيقات، 32 متهما بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة، المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما في حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .

كما اتهمت النيابة المتهمين باستعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان، وإستعمال المفرقعات إستعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، و سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " الثابتة بمعاينة النيابة العامة.

ووجهت النيابة عقب ذلك للمتهمين إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد إرتكاب الجرائم – محل الإتهامات التالية و التأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء و نتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين" أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان" لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم " حماية ديوان القسم و ضبطهم " والتعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة باستخدام أسلحة نارية و بيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك.

التحقيق في قضية شغب قسم السلام

فيما وجهت النيابة بعد ذلك للمتهمين إتهامات تخريب أملاك عامة و مخصصة للمرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ " عمداً بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات واردة بمعاينة النيابة العامة، وتعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة " سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14 ، سيارة الإسعاف رقم ط ه، وإحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار باستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – والثابتة بالتقارير الطبية المرفقة، وحيازة و إحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية - محل الإتهام السابق - حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.

وكذا وجهت النيابة للمتهمين حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، واستعراض القوة والتلويح بالعنف و استخدامه ضد ضباط و أفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم و إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم و التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم و إرغامهم علي الامتناع عن القيام بعملهم و مقاومتهم و تكدير أمنهم و سكينتهم وسلامتهم و تعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم.

كذلك حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص " حجارة و زجاجات مولوتوف " بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية، بأن حرض المتهمين من الأول إلي الرابع باقي المتهمين على التوجه الي ديوان القسم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات السابق ذكرها وارتكاب الافعال محل الاتهامات السابقة وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض.

أسماء المتهمين في قضية أحداث شغب السلام

وأحالت النيابة العامة برئاسة المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، كلا من محمد أحمد صالح خليل، وعاطل وعبد اللطيف محمد أبو الحسن علي، ومحمد أحمد محمد رشدي، وأحمد عثمان محمد، وياسر سيد إبراهيم سيد، ومحمود عادل عبد العظيم سالم، ومحمد سمير فوزي عبد الفتاح، ومحمود محمد أبو سريع عبد الله، ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح إمام، وعمر عاطف مهدي علي، وحسين عبد المنعم حسين علي، وإسلام أحمد عبد الستار أحمد.

وحسام محمد حسن علي، وحاتم علي السيد علي، وماجد حمدي عبد الله أحمد، وأحمد محمد مخيمر عثمان، وأحمد حسين جلال أبوزيد، ومصطفي حمدي إبراهيم محمد، وكريم محمد خميس علي، وعمرو محمد أحمد إسماعيل، ومحمد صبحي أنور غنيم ، ومحمد مصطفي محمد مصطفي، ومحمود مصطفي محمد مصطفي، ومحمد صلاح منصور إسماعيل، وكريم خالد أمين حسن، وكريم طه حسن محمد غالي، ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل، ومصطفي كامل محمود كامل.

ومصطفي حسين عبد النبي حسن، ومؤمن إبراهيم عبد اللاه، ومحمود سامي محمود عبد الجواد، ومحمد رجب حسن محمد جاد، إلي محكمة الجنايات.

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