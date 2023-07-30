إقبال سياحي على رحلة جبل موسي بجنوب سيناء

تشهد مدينة سانت كاترين انتعاشة سياحية جديدة من المصريين والسياح من مختلف الجنسيات لتميزها بطقس معتدل لايزيد عن ٣٠ درجة مئوية و٢٠ درجة مئوية علي قمة الجبل والتي تعتبر اقل درجة حرارة من موسكو ودول اوربا .

ويقبل السياح علي صعود جبل موسي والاستمتاع بمشاهدة شروق الشمس من اعلي قمة جبليه في رحلة تستغرق ٤ ساعات لصعود الجبل سيرا علي الاقدام بمرافقة الادلة البدوية .

و يتخلل رحلة الصعود لجبل موسي استراحات وكافتيريات لتناول المشروبات الساخنة وبعض الوجبات البدوية .

وقال رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين ان سانت كاترين تشهد خلال الصيف انتعاشة سياحية جديدة بسبب المصريين علي صعود جبل موسي والاستمتاع بطقس ربيعي مشيرا إلي إن درجة الحرارة لاتريد عن درجة مئوية .

وأضاف محمد فتيح من شباب سانت كاترين أن مشهد رائع عندما يتجمع السياح من مختلف الجنسيات في ملتقي الاديان علي قمة جبل موسي لمشاهدة شروق الشمس والاستمتاع بطقس رائع ودرجة حرارة لا تزيد عن ٢٠ درجة في قمة جبل موسي.