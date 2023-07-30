الحوار الوطني.. رئيس قوى عاملة النواب يطالب بمراعاة أنماط العمل الجديدة

طالب النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالاستماع إلى أطراف خارجية مهتمة بملف العمل النقابي، بالإضافة إلى مراعاة المرتبات والإجازات والعلاقة بين صاحب العمل و العمال، على أن تكون متوازنة لدفع عجلة الإنتاج، وكذلك مراعاة أنماط العمل الجديدة التي ظهرت بالسوق بالإضافة إلى ربط العمل بالإنتاج.

قال عبدالفضيل خلال كلمته في جلسة مناقشة ملف العمل النقابي بالحوار الوطني إن الدولة المصرية حريصة على التعاون مع الشركاء كافة، و خصوصًا منظمة العمل الدولية، لذلك جاء قانون ٢١٣ الخاص بالنقابات وتم تطبيق القانون بالفعل.

أوضح عضو مجلس النواب أن ما نتج عن هذا التعاون هو وجود نقابات عمالية خارج اتحاد النقابات الحالي، وكذلك عدم إدراجها على القائمة السوداء في ملف العمل، وهو ما يؤكد أن هناك قانون يحترم الحريات النقابية.

أشار عبدالفضيل إلى أن قانون العمل الحاصل على موافقة مجلس الشيوخ، يخاطب أكثر من ٢٠ مليون عامل، لافتًا أن أي مستثمر يبحث في بدايته عن قانون العمل والاستثمار.