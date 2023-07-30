سفير كندا خلال تواجده بالأهلي: الرياضة جزء أصيل من الحياة في مصر

عبر لويس دوماس، السفير الكندي في مصر، عن سعادته بالتواجد في النادي الأهلي وحضوره توقيع اتفاقية الشراكة التعليمية بين الجامعات الكندية في مصر والنادي، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في زيادة اتساع وانتشار الجامعات الكندية في مصر، كما أنها تُثري العلاقات المصرية والكندية على كافة الأصعدة والمستويات.





جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم الأحد لتوقيع اتفاقية الشراكة الحصرية بين الأهلي والجامعات الكندية في مصر، بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور مجدي القاضي، رئيس مجلس أمناء الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية.

وأكد دوماس أن الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة في مصر؛ لأنها تعزز شراكة المواطنين، وهي أداة من أدوات التماسك الاجتماعي، كما أن التعليم مسألة جوهرية لا تبتعد كثيرا عن الرياضة، ودمجهما معًا يسهم في بناء الإنسان وتطور المجتمع.

الشراكة مع الأهلي بداية لفكر جديد ..

وأوضح السفير الكندي في مصر أن الشراكة بين الجامعات الكندية في مصر والنادي الأهلي ستكون بداية لاستفادة الشباب المصري من التعليم الكندي عالي الجودة، وسوف يسهم ذلك في دمجه بجميع أنواع الرياضة من المستويات الأولى وحتى المستويات الاحترافية، مؤكدًا أنه سعيد للغاية بالجهد الذي قامت به الجامعات الكندية من أجل دمج الجهات التعليمية في كيان رياضي كبير مثل النادي الأهلي.

وأكد لويس دوماس خلال تواجده بالأهلي أن الجامعتين الكنديتين الجديدتين في مصر ستمنحان شهادات بكالوريوس التعليم الرياضي، وسوف تُقدمان شهادة في الإعلام الرياضي لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرًا إلى أن مستوى هذا الفرع من العلوم سيكون على نفس المستوى الذي يُقدم به في كندا.

وتوجه بالشكر لإدارة النادي الأهلي لاهتمامها بالتعليم إلى جانب الرياضة وتمنى للنادي المزيد من التوفيق، كما أعرب عن أمنيته بالتواجد في النادي الأهلي مرة أخرى عندما يقابل الرياضيين الخريجين من الجامعة الكندية.