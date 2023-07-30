تعرف على مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بسوهاج الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، برئاسة المهندس محمد عبدالله رئيس الجهاز، أنه سوف يبدأ يوم الأحد 3 من شهر سبتمبر المقبل وحتى يوم الخميس 14/9/2023، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقة الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانًا، والسابق حجزها بالقرعة العلنية اليدوية وكذا الإلكترونية وذلك في مواعيد محددة وفقًا للجدول المعلن.





قال المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1: 50، يوم الأحد 3/9/2023، والقطع من 51: 99، يوم الإثنين 4/9/2023، والقطع بالمنطقة الوسطى من 1: 50، يوم الثلاثاء 5/9/2023، والقطع من 51: 100، يوم الأربعاء 6/9/2023، والقطع من 101: 150، يوم الخميس 7/9/2023، والقطع من 151: 200، يوم الأحد 10/9/2023، والقطع من 201: 223، يوم الإثنين 11/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 12/9/2023: الخميس 14/9/2023، للمتخلفين عن التسليم في الأيام السابقة.





في سياق متصل تفقد المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع تنفيذ إزدواج الطريق المار أمام المدينة بطول 14 كيلو مترًا بتكلفة 60 مليون جنيه، والذي تجاوزت نسبة إنجازه 95%، وذلك في إطار أهمية متابعة المشروعات الجارية بالمدن الجديدة، والعمل على سرعة الانتهاء منها، مع المحافظة على أعلى المواصفات والمعايير.

كما تم المرور على مشروع تنفيذ طبقة أسفلت منطقة الشريط المميز بعرض 200 متر، والذى يخدم قطع أراضي الإسكان المميز والأكثر تميزًا، بطول 10 كيلو مترات بتكلفة 34 مليون جنيه.

كما تابع مسئولو جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مشروع مد خط طرد بطول 11 كيلو مترًا لمحطة رفع الصرف الصحي التي تخدم منطقة 162 فدانًا "اسكان أكثر تميزًا" ومنطقة 127 فدانًا "إسكان متميز" بتكلفة 43 مليون جنيه، والذي تجاوزت نسبة الإنجاز به 90%.