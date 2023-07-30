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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار وتعديل تركيب قطارات على بعض الخطوط

قطار
قطار

أعلنت قبل قليل، الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن امتداد مسير وتعديل مواعيد واختصار وتعديل تركيب بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وبيانها كالآتي: 

 

أولا: تعديل تركيب بعض القطارات:

 

- اعتبارًا من يوم الأحد 30 / 7 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 955 سياحى القاهرة / بورسعيد ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.

- اعتبارًا من يوم الإثنين 31 / 7 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار570 – 571   وقطار 572 – 573 سياحى بورسعيد / الإسكندرية  والعكس، ليكونوا بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جداولهم الحالية.

- اعتبارًا من يوم الثلاثاء 1 / 8 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 186 سياحى بورسعيد / سوهاج  ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالى على أن يعود بقطار 185 سياحى سوهاج / بورسعيد   يوم الأربعاء 2 / 8/ 2023 بنفس التركيب وبنفس جدوله الحالى. 

- اعتبارا من يوم الخميس 3 / 8 / 2023 يتم تعديل تركيب قطار 952  سياحى بورسعيد / القاهرة ليكون بالتركيب (8 عربات ثالثة مكيفة) وبنفس جدوله الحالى.

ثانيا: اعتبارا من يوم الإثنين 31 / 7 / 2023  يتم تعديل مواعيد القطارات الآتية: 

-      تعديل ميعاد قيام قطار 47 ركاب طنطا / دمياط ليقوم الساعة 4:45 صباحاً بدلاً من الساعة 05:00 صباحًا. 

-      تعديل ميعاد قيام قطار 59 ركاب طنطا / المنصورة ليقوم الساعة 01:15 ظهرًا بدلًا من الساعة  01:00 ظهرًا. 

-      تعديل ميعاد قيام قطار 611 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 10:30 صباحًا بدلًا من الساعة 09:40 صباحًا. 

-     تعديل ميعاد قيام قطار 613 ركاب بنها / منوف ليقوم الساعة 12:35 ظهرًا بدلًا من الساعة 12:05 ظهرًا. 

-      تعديل ميعاد قيام قطار 612 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 10:25 صباحًا بدلًا من الساعة 09:35 صباحًا. 

-      تعديل ميعاد قيام قطار 614 ركاب منوف / بنها ليقوم الساعة 12:30 ظهرًا بدلًا من الساعة 12:00 ظهرًا.

ثالثاً : اعتبارًا من يوم الإثنين 31 / 7 / 2023 يتم امتداد مسير قطار 560 ركاب شربين / قلين إلى طنطا وإختصار قطار 458 بمحطة قلين. 

 

وقالت السكة الحديد أن الهيئة دائمًا لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

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