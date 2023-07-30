علي الإدريسي: حتى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات المحليات

قال الدكتور على عبد الرؤف الإدريسي خبير المحليات إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات المحليات.

وأوضح الإدريسي خلال كلمة له في جلسة مناقشة ملف الإدارة المحلية بالمحور السياسي في الحوار الوطني أن الإجابة عن كيفية توفير موارد مالية للتحول نحول اللامركزية من الأمور التي تهم المواطن، مشير إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد تنفيذ التحول إلى اللامركزية والجدول الزمني اللازم لذلك.

وأشار خبير المحليات إلى أن هناك ضرورة ملحة بشأن العمل على محاولة توفير الموارد المالية اللازمة حتى يشعر المواطن بأي تحسن.