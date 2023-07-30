عاجل
الجهات العاملة من المنزل يوم الأحد كل أسبوع موجة الحر.. "بيئة السعودية" تكشف أسباب حرائق الغابات
الأحد 30 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

علي الإدريسي: حتى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات المحليات

إجدى جلسات الحوار
إجدى جلسات الحوار الوطني

قال الدكتور على عبد الرؤف الإدريسي خبير المحليات إنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد انتخابات المحليات.

وأوضح الإدريسي خلال كلمة له في جلسة مناقشة ملف الإدارة المحلية بالمحور السياسي في الحوار الوطني أن الإجابة عن كيفية توفير موارد مالية للتحول نحول اللامركزية من الأمور التي تهم المواطن، مشير إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد تنفيذ التحول إلى اللامركزية والجدول الزمني اللازم لذلك.

وأشار خبير المحليات إلى أن هناك ضرورة ملحة بشأن العمل على محاولة توفير الموارد المالية اللازمة حتى يشعر المواطن بأي تحسن.

مواد متعلقة

الذكاء الاصطناعي وتحسين أمن المعلومات القدرات والتحديات

"سنرد بقوة".. ماكرون يحذر من أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها في النيجر

موعد إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى على مستوى الجمهورية

«القاضي»: سعداء بالشراكة مع الأهلي ونعسى لتكامل الدور الرياضي مع التعليم

هند رشاد تثمن استئناف جلسات الحوار الوطني.. وتؤكد: "يطرح المشاركون آرائهم بحرية"

أوناجم يقود تشكيل الوداد المغربي لمواجهة الأهلي الليبي في البطولة العربية
الجريدة الورقية