عضو إدارة جامعة بني سويف: الإدارة المحلية وسيلة لقياس الرضا الشعبي على أداء الحكومة

أكد الدكتور محمد عثمان عضو مجلس إدارة جامعة بني سويف والخبير فى الإدارة المحلية، أن الإدارة المحلية وسيلة لقياس الرضا الشعبي على أداء الحكومة.

وأوضح عثمان خلال كلته في جلسة مناقشة ملف الإدارة المحلية بالمحور السياسي في الحوار الوطني أن الإدارة المحلية تقرب الحكومة من القيادة الشعبية وتمكن المواطن من المشاركة فى القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية، فالمحليات بمثابة مدرسة للديمقراطية وذلك لارتباطها المباشر مع المواطن.

وأشار عضو مجلس إدارة جامعة بني سويف إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة اللذين بلغ عددهم قرابة ٨٠ مواطنا يتعاملوا مع المحليات، مؤكدا وجود علاقة وثيقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإدارة المحلية.

وطالب عثمان بتشكيل لجنة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بالإدارة المحلية من الجامعات ممن لديهم حصيلة قوية من المعلومات لتجميعها وتحليلها والخروج بنتائج لحل مشاكل المحليات.