البورصة تربح 10.2 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

نشط أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم مدعومة بمشتريات المصريين.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 10.2 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.189.6 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوي17554نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى3517 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 5192 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 167مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 2.1 مليار جنيه.