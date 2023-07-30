اعتماد كلية إدارة الأعمال في جامعة النهضة من "القومية لضمان جودة التعليم"

حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة النهضة على الاعتماد المؤسسي بقرار من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في جلستها المنعقدة بتاريخ 26 يوليو 2023.

ويأتي الاعتماد في إطار سعي جامعة النهضة للحصول على الاعتماد الأكاديمي لكل كلياتها وترسيخاً لمكانتها والتي أصبحت في مصاف الجامعات العالمية.

إنجازات إدارة أعمال جامعة النهضة

كلية إدارة الأعمال في جامعة النهضة

وأشاد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة بالإنجاز الذي حققه جميع العاملين بكلية إدارة الأعمال، وأن ذلك يأتي تتويجًا لجهد كبير وعمل متواصل، والذي يأتي متواكبًا أيضًا مع حصول جامعة النهضة على شهادة تصنيف نجوم QS العالمي، لتصبح واحدة من ضمن 111 جامعة في العالم تحمل شعار النجوم الأربعة مؤكداً على الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لكافة كليات الجامعة للوصول إلى التميز المنشود.

أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال

وأكد الدكتور أحمد الخضراوي عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة النهضة أن الاعتماد المؤسسي يعد مؤشرًا هامًا للتميز والتحصيل الأكاديمي في المؤسسات التعليمية، حيث يتطلب من الكلية تحقيق معايير صارمة ومتطلبات محددة؛ وبفضل التزام أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب بالتميز الأكاديمي، نجحت كلية إدارة الأعمال في تحقيق هذا الاعتماد المهم.

وأضاف" الخضراوي" أن تلك الإنجازات التي حققتها كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة، ما هي إلا انعكاس لالتزامهم بتقديم بيئة تعليمية مميزة، ولضمان توفير تعليم عالي المستوى يلبي احتياجات الطلاب ويرتقي بمستوى المعرفة والمهارات، بالإضافة إلى ذلك، يعزز الاعتماد المؤسسي من ثقة الطلاب وأولياء الأمور بالكلية ، حيث يتم اعتباره دليلاً قوياً على جودة التعليم والتزام المؤسسة بالمعايير العالمية.

يذكر أنن كلية إدارة الأعمال جامعة النهضة تسعي إلى تحقيق التميز والابتكار في مجال التعليم الأكاديمي؛ وتقديم تجربة تعليمية استثنائية، وتأهيل جيل جديد من القادة والمبدعين المؤهلين لسوق العمل المحلي والعالمي.