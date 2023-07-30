محمد حسيب يعتذر عن التواجد داخل قطاع الناشئين بالنادي الإسماعيلى

أعتذر المدرب محمد حسيب إسلام عن العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة وتمنى للدراويش التوفيق فيما هو قادم .

ونشر حسيب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:" طبعا نادي الاسماعيلي بيتي بعتذر هذا الموسم عن العمل بقطاع الناشئين وربنا يكرم فما هو قادم ".

وتعلن اللجنة الثلاثية بالإسماعيلي اليوم، الأحد، تشكيل قطاع الناشئين، على أن يتم إعلان تشكيل مدرسة الكرة والبراعم والأكاديميات خلال الأيام المقبلة، وتناقش اللجنة اختيار بعض المدربين والإداريين لشغل الأماكن الشاغرة فى هذه الكيانات استعداداً للموسم الجديد.

وعلى جانب متصل ، كشف صبري المنياوي عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، عن حجم المديونيات المقررة على قلعة الدراويش.

وقال المنياوي : "الإسماعيلي مديون بمبلغ ربع مليار جنيه مصري، والنادي يمر بفترة صعبة، ويحتاج لتكاتف كل محبيه، حتى يعود لسابق عهده مرة أخرى".

وتطرق المنياوي إلى إمكانية احتراف عبد الرحمن مجدي، مشيرا إلى أنه "تلقى عرضا من أحد الدوريات العربية، للرحيل على سبيل الإعارة، لكن هناك خلافا حول المقابل المادي للإعارة".

وتابع: "عبد الرحمن يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي، إذا ما عمل بشكل احترافي".

وختم: "عبد الرحمن يريد الرحيل، والمقابل المالي قد يساهم في حل أزمة المنع من القيد، والنادي يحرص على إنهاء نزاعاته مع لاعبيه السابقين بشكل ودي".