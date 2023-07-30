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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يقوي المناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالموز

عصير كيوي بالموز
عصير كيوي بالموز

يحتوي عصير الكيوي بالموز على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، فهو مصدر جيد لفيتامين C، فيعمل على تقوية المناعة وتحسين عملية الهضم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير عصير الكيوي بالموز والعسل.

 

عصير كيوي بالموز

طريقة عمل عصير الكيوي والموز

المقادير

- الموز : 2 حبة (مقطع)

- كيوي : 3 حبات (مقطع شرائح)

- حليب : 2 كوب

- الماء : نصف كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

في وعاء الخلاط الكهربائي، ضعي الموز، والكيوي، والحليب، والماء، والعسل.

اخلطي المكونات جيدًا لعدة دقائق حتى تتجانس مع بعضها البعض.

صبي العصير في أكواب التقديم وزينيه بشرائح الموز، ثم قدميه بارداً.

 

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