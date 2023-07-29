تحرص الأمهات على تحضير العصائر الطبيعية لأفراد أسرتها لتمدهم بالفوائدة المتعددة لصحتهم.

يحتوي التوت على فوائد كثيرة فضلًا عن مذاقه الطيب ونعرض لكٍ أبرز فوائده صحية لتناول التوت البري، يحمى القلب ويعزز الدورة الدموية، يقلل التوت البري من مقاومة المضادات الحيوية، التوت البري مضاد للالتهابات ومليء بمضادات الأكسدة، يعزز الدورة الدموية، يوفر التوت البري الحماية من الأمراض، يدعم صحة الأمعاء، يساعد في تقوية المناعة.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير عصير التوت بدون سكر بخطوات سهلة.

المقادير

- التوت : 150 غراماً

- النعناع : 5 أوراق

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة (حامض)

- عصير البرتقال : 2 ملعقة كبيرة

- ثلج : ربع كوب

- العسل : حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي التوت، والنعناع، وعصير الليمون الحامض، وعصير البرتقال، والثلج في وعاء الخلاط الكهربائي، واخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

ضعي القليل من العسل في كوب التقديم، وصُبي عصير التوت، وقدميه بارداً.