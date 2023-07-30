إعادة فتح ضخ المياه لمدينتى الغردقة ورأس غارب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، الانتهاء من إصلاح كسر خط الكريمات الغردقة، بعد تعرضه لكسر منذ يومين، وتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى في الخط.

وأكدت الشركة في بيان لها، أنه جارٍ ضخ المياه في شبكات المنطقة الشمالية بمدينة رأس غارب، وكذلك مناطق مسجد الرحمن والكنيسة وشارع الحجاز ومنطقة أبو حكيته والشيخ شحات والنجدة بمدينة الغردقة.

وكانت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر منذ يومين، قد أعلنت حدوث كسر بخط مياه الكريمات وناشدت الشركة المواطنين بترشيد الاستهلاك، مما أدى الكسر لتوقف ضخ المياه بشكل مؤقت لمدن رأس غارب والغردقة.