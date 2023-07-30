انتشال جثما شاب غرق في نهر النيل بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا منذ 3 أيام داخل مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى مدير أمن قنا، اخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شاب غرقًا فى مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبو تشت.

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع يوسف أحمد خليفة، 19 عامًا، مقيم بقرية العوامر الغربية في مركز أبوتشت، غرقًا داخل مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت.

تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.